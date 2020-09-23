МИД РФ: для завершения доследственной проверки по делу Навального нужны данные из Германии

Доследственная проверка, проводимая в России по факту ухудшения самочувствия Алексея Навального в самолете над Омском, не может быть завершена без данных, которые российская сторона запросила у Германии. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Берлин о сих пор не предоставил ни биопробы Навального и результаты их анализов, <…> ни информацию о характере предоставляемого российскому гражданину лечения. Германская сторона не оказала содействие для организации беседы с ним следователя МВД России. Без всего перечисленного не может быть завершена доследственная проверка, являющаяся, согласно российскому законодательству, непременным условием для возбуждения уголовного дела по факту предполагаемого отравления

Захарова также в очередной раз подчеркнула, что «никаких доказательств „российского следа“ в произошедшем нет и быть не может». «Мы уже неоднократно заявляли: ни в Советском Союзе, ни в России, в отличие от стран Запада, научно-исследовательских и конструкторских разработок под условным названием „Новичок“ никогда не осуществлялось», — отметила представитель МИД.

Российские следственные органы направили в Германию запрос о правовой помощи в конце августа — в частности, российская сторона хотела получить данные анализов Навального и лекарств, которые использовали врачи в берлинской клинике «Шарите». До сих пор ответ на этот запрос не был получен. Данные по отравлению Навального Берлин передал в ОЗХО и предложил России ознакомиться с ними как члену организации.

Доследственная проверка по факту случившегося с Навальным началась 20 августа. Сам Навальный 21 сентября заявил, что она по закону , и на основании отсутствия результатов потребовал вернуть ему изъятую у него в Омске одежду. Он выразил мнение, что это время было использовано, чтобы «прятать эту важнейшую улику», так как на ней могли остаться следы «Новичка».