Германия отправила в ОЗХО данные по отравлению Навального. Напрямую России их передавать не будут

Германия передала в Организацию по запрещению химического оружия результаты лабораторных исследований проб, взятых у политика Алексея Навального.

В Минобороны Германии при этом отметили, что передавать данные напрямую России Берлин не собирается, потому что РФ и так является членом ОЗХО.

Официальный представитель кабмина Германии Мартина Фиц, в свою очередь, подчеркнула, что «информация, которая нужна сейчас, есть у России, а не у Германии».

Исследования, проведенные специальной лабораторией Бундесвера, показали, что Навальный был отравлен в России веществом класса «Новичок». Берлин заявляет, что власти РФ должны предоставить объяснения по этому поводу.

Власти РФ упрекают Германию в нежелании обмениваться информацией. Генпрокуратура России 27 августа запросила у Берлина данные по отравлению Навального, но, как подчеркивали в российском МИДе, до сих пор ответа на запрос не получено.