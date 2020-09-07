Проект «Навальный» расцвел во времена Обамы, а сейчас исчерпал свою полезность Первый канал и «Россия 1» высказали одинаковые версии: если Навального и отравили «Новичком», то в Германии

Политическое дежавю: опять «Новичок», опять обвинения в адрес России. Заявление Германии об отравлении ставит в тупик, оно похоже на ультиматум, а ультиматумы на немецком режут ухо. Омские врачи, вытащившие Навального с того света, не нашли следов отравляющих веществ. У нас есть бесспорные доказательства, что мы отправили его в Германию без ядов в организме — странным образом их обнаружили уже там. Вот пусть Берлин и дает объяснения. Проблема состояния российского блогера осознанно переводится в плоскость международной безопасности. Сам Навальный уже не так важен, его состоянием занялось НАТО — это не шутки. Именно с разговоров о химическом оружии начинались все последние крупные военные конфликты. Все смахивает на операцию спецслужб, которым отравленный Навальный нужнее неотравленного. Это словно джокер из рукава для американцев, которым не хватает аргументов остановить газопровод . И неважно, что России Навальный никак не угрожал. Проект «Навальный» расцвел в России во времена Обамы, но за эти годы исчерпал свою полезность. Публичным политиком он так и не стал, на лидера оппозиции никогда не тянул, . Блогер превратился в интернет-тролля. Он сильно поиздержался в России. Из-за безденежья влез в с бизнесом за Уралом. И его убедили провести шпионскую комбинацию по эвакуации спецагента из страны — незавидная участь.

Полностью итоговые программы Первого канала и «России 1», вышедшие 6 сентября, можно посмотреть тут и тут.

﻿

Пересказал Александр Бакланов Фото в анонсе: Россия 24 / Youtube