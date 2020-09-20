«Везде разруха». Михаил Дегтярев, уехавший из Хабаровска во время митингов, отчитался о поездке по региону

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев отчитался в инстаграме о поездке по региону, которую начал в конце июля почти сразу после назначения.

«Везде разруха, долги, долги, долги. Долги по теплу, электричеству, между бюджетами», — рассказал Дегтярев.

По его словам, за два месяца рабочей поездки он побывал во всех районах края и, пообщавшись с людьми, составил 80 обращений правительству и местным властям. Часть поручений, как сказал Дегтярев, уже выполнили.

К примеру, для школы в Охотске купили тестомесильную машину; в двух школах в Комсомольском районе отремонтировали полы и классы, а для поселка Тырма Верхнебуреинского района купили резервный дизель-генератор.

Дегтярев добавил, что информацию, которую он собрал за время поездки, «сведет воедино» и обратится к президенту РФ Владимиру Путину (зачем именно, он не уточнил).

Путин назначил Дегтярева врио хабаровского губернатора 20 июля 2020 года. Прежнего губернатора Сергея Фургала задержали 9 июля и затем арестовали по по подозрению в организации убийств и покушений на бизнесменов в 2004-2005 годах.

В Хабаровске 11 июля начались акции в поддержку Фургала, на которых после назначения Дегтярева также стали звучать требования, чтобы он ушел. Дегтярев отказывался встречаться с протестующими и уходить с поста, на который его назначили.

Один раз Дегтярев все же вышел к участникам митинга в Хабаровске и разговаривал с ними около получаса. После встречи хабаровчан и губернатора на крыльце краевой администрации произошла драка. Через три дня после этого Дегтярев начал длинную рабочую поездку по краю.