«Я так ждал эти выходные, чтобы облететь край». Михаил Дегтярев уедет из Хабаровска на время нового митинга

Исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев намерен в выходные отправиться в поездку по региону в то время, когда в Хабаровске будет проходить очередной протестный митинг.

«Я действительно уеду. Я так ждал эти выходные, чтобы облететь край. У меня всего два дня, когда я могу проехать по краю. Предыдущие два дня я провел в кабинете и в основном выезжая на объекты образования и здравоохранения. Прошелся пару раз по городу, несколько раз зашел в магазины. Поэтому, конечно, в выходные я поеду по краю. Маршрут согласовывается», — заявил Дегтярев в беседе с журналистами. Его слова приводит «Русская служба Би-би-си».

По мнению врио губернатора, к организации митингов против его назначения причастны иностранные граждане, которые прилетели из Москвы, чтобы «раскачать ситуацию» в регионе.

«Все что я вижу под окнами за последние три дня — у меня есть неопровержимые доказательства из правоохранительных органов, кто как это организует. Это оперативные данные», — заявил он, но отказался раскрыть детальную информацию.

9 июля в Хабаровске был задержан губернатор края Сергей Фургал, возглавлявший регион с осени 2018 года. Его обвинили в организации убийств и покушений на предпринимателей в 2004-2005 годах, после чего отправили в Москву и арестовали. С 11 июля в Хабаровске и других городах края продолжаются митинги в поддержку Фургала.

20 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ об отстранении Фургала от должности губернатора «в связи с утратой доверия». Временно исполняющим обязанности главы края был назначен Михаил Дегтярев. Первоначально новый врио обещал выйти к протестующим и поговорить с ними, но затем отказался от своего намерения.