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«Дегтярева домой, Путина в отставку!» Жители Хабаровска вышли на новую акцию протеста — теперь против назначенного из Москвы губернатора
1 минута
10:55, 21 июля 2020
Жители Хабаровска вышли на акцию протеста против нового главы Хабаровского края Михаила Дегтярева — депутата Госдумы от ЛДПР, которого президент РФ Владимир Путин 20 июля назначил врио губернатора края. Участники акции скандировали «Дегтярева — домой!» и требовали вернуть на пост главы региона Сергея Фургала. Фургал — также член ЛДПР — был арестован по подозрению в организации убийств и покушений на бизнесменов в 2004-2005 годах. Свою вину бывший губернатор не признает. Акции в поддержку Фургала идут в Хабаровске уже 11 дней. На акции 21 июля, отмечает корреспондент «Медузы», впервые прозвучали лозунги с требованием отставки президента РФ.
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