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Жириновский — о деле Фургала сразу после его ареста и сейчас. Что-то изменилось

Источник: Meduza
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский 22 июля на заседании Госдумы заявил, что бывший губернатор Хабаровского края, член ЛДПР Сергей Фургал <a href="https://meduza.io/news/2020/07/22/zhirinovskiy-zayavil-chto-furgal-sobiralsya-v-otstavku-dobrovolno" target="_blank">был готов написать заявление</a> об уходе по собственному желанию и самостоятельно приехать в Москву еще до ареста. Ранее Жириновский высказывался о действиях властей в отношении Фургала намного более жестко — и сравнивал их <a href="https://meduza.io/news/2020/07/09/kak-pri-staline-deystvuete-zhirinovskiy-zastupilsya-za-zaderzhannogo-gubernatora-habarovskogo-kraya-i-prigrozil-vyhodom-vsey-fraktsii-ldpr-iz-gosdumy" target="_blank">с методами Иосифа Сталина</a>. 20 июля и. о. главы региона вместо Фургала был назначен <a href="https://meduza.io/feature/2020/07/21/upravlyat-buntuyuschim-habarovskim-kraem-postavili-mihaila-degtyareva" target="_blank">депутат Госдумы от ЛДПР</a> Михаил Дегтярев.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский 22 июля на заседании Госдумы заявил, что бывший губернатор Хабаровского края, член ЛДПР Сергей Фургал был готов написать заявление об уходе по собственному желанию и самостоятельно приехать в Москву еще до ареста. Ранее Жириновский высказывался о действиях властей в отношении Фургала намного более жестко — и сравнивал их с методами Иосифа Сталина. 20 июля и. о. главы региона вместо Фургала был назначен депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев.

Фото в анонсе: Шамиль Жуматов / Reuters / Scanpix / LETA