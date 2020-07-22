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Жириновский — о деле Фургала сразу после его ареста и сейчас. Что-то изменилось
15:05, 22 июля 2020
Источник: Meduza
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский 22 июля на заседании Госдумы заявил, что бывший губернатор Хабаровского края, член ЛДПР Сергей Фургал
был готов написать заявление
об уходе по собственному желанию и самостоятельно приехать в Москву еще до ареста. Ранее Жириновский высказывался о действиях властей в отношении Фургала намного более жестко — и сравнивал их
с методами Иосифа Сталина
. 20 июля и. о. главы региона вместо Фургала был назначен
депутат Госдумы от ЛДПР
Михаил Дегтярев.
Фото в анонсе: Шамиль Жуматов / Reuters / Scanpix / LETA
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