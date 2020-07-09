«Как при Сталине действуете!» Жириновский заступился за задержанного губернатора Фургала и пригрозил выходом всей фракции ЛДПР из Госдумы

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский во время выступления в Госдуме выразил протест в связи с задержанием члена партии, губернатора Хабаровского края Сергея Фургала по подозрению в организации заказных убийств.

«Надо — фракция ЛДПР сдаст полномочия и уйдет отсюда. Пусть весь мир узнает, что за бардак в стране. Вам Конституция нужна? Мы вам дали Конституцию! А вы нам наручники на руки надеваете! Бессовестные! Сидите в высоких кабинетах и как при Сталине начинаете действовать! Но Бортников не Берия. И воронков у вас не хватит», — заявил Жириновский

Он выразил недоумение, почему Сергея Фургала задержали через много лет после приписываемых ему преступлений. «Чего вы 14 лет молчали?» — возмутился Жириновский. Он назвал одной из причин задержания чиновника то, что «он не стал возить коробки [с деньгами] в Москву».

«Придет время — мы вам, вашей власти объявим карантин! Это мы проведем революцию! Не то, что большевики там напортачили, Ельцин напортачил. Подросло поколение, которое вам ничего не простит и всех вас накажет. <…> Ресурсов полно, людей полно, но руки у вас у некоторых грязные и мысли у вас поганые», — закончил свое выступление Жириновский.

Владимир Жириновский — о задержании губернатора Хабаровского края Meduza

После того, как он закончил говорить, спикер Госдумы Вячеслав Володин посоветовал «руководствоваться законом и только законом». «Нельзя шантажировать и нельзя диалог переводить в тему революции, в тему угроз. Вот так разрушаются государства», — сказал Володин.

Читайте также Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали по подозрению в организации убийств