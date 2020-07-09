Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали по подозрению в организации убийств

Сергей Карпухин / ТАСС / Scanpix / LETA

Следственный комитет объявил о возбуждении уголовного дела в отношении губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Следователи считают его организатором покушений и убийств предпринимателей в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области.

Фургала задержали утром 9 июля возле его дома в Хабаровске, когда он собирался ехать на работу. СК опубликовал фото и видео задержания губернатора оперативниками ФСБ. Задержанного отправят в Москву, где ему предъявят официальное обвинение и выберут меру пресечения.

Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Следственный комитет Российской Федерации

Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что в деле Фургала «как минимум два эпизода убийства и одно покушение на убийство». По его словам, речь идет об убийствах предпринимателей Евгения Зори в 2004 году и Олега Булатова в 2005 году и покушении на амурского предпринимателя Александра Смольского. Губернатора также проверяют «на причастность к другим особо тяжким преступлениям, совершенным на территории Хабаровского и Приморского краев, а также в Амурской области», заявили в СК.

Ранее были арестованы еще четверо активных участников организованной преступной группы, в которую входил Фургал. Им предъявлены обвинения «в зависимости от роли каждого в совершении преступлений».

Собеседник ТАСС назвал их имена — это бывший депутат Хабаровской краевой думы, директор компании «Дальпромснаб» и бывший деловой партнер Фургала Николай Мистрюков, инспектор службы безопасности аэропорта Менделеево в Южно-Курильске Марат Кадыров, неработающий Андрей Карепов и гендиректор ООО «Альтеза» Андрей Палей. Они дали показания на Фургала.

Сергей Фургал стал губернатором Хабаровского края в 2018 году, победив во втором туре действующего главу региона, кандидата от «Единой России» Вячеслава Шпорта. По данным РБК, уже 9 июля Фургала могут отправить в отставку с поста губернатора «в связи с утратой доверия президента».

В 1990-е годы Фургал работал врачом, а затем занялся бизнесом — был гендиректором компаний «Алькума» (торговля лесоматериалами) и «Миф-Хабаровск» (сбор лома черных металлов). В 2005-м он избрался депутатом парламента Хабаровского края от ЛДПР, а с 2007-го по 2018-й был депутатом Госдумы трех созывов. Исключать из ЛДПР его пока не планируется, заявили в региональном отделении партии.

Александр Филимонов