Жириновский заявил, что Фургал собирался в отставку добровольно

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств и покушений, собирался написать заявление об уходе с должности по собственному желанию. Об этом 22 июля в Госдуме заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

«Губернатор уже во вторник собирался приезжать в Москву писать заявление об уходе по собственному желанию. Вы его арестовали зачем в четверг? Кому-то хотелось мускулы показать? Он летел уже в Москву, летел ко мне, я его уговорил», — цитирует «Интерфакс» слова Жириновского.

Ранее лидер ЛДПР, в которой состоит Фургал, заявлял в эфире «Эха Москвы», что лично обсуждал уход губернатора с директором ФСБ Александром Бортниковым еще за месяц до его ареста.

Сергея Фургала, возглавлявшего Хабаровский край с осени 2018 года, задержали в Хабаровске 9 июля. В тот же день его отправили в Москву, где арестовали по делу об убийствах и покушениях на предпринимателей в 2004-2005 годах. Своей вины Фургал не признал. С 11 июля в Хабаровске и других городах края продолжаются митинги в поддержку Фургала.

20 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ об отстранении Фургала от должности губернатора «в связи с утратой доверия». Временно исполняющим обязанности главы края был назначен другой член ЛДПР, депутат Госдумы Михаил Дегтярев.