Михаил Дегтярев впервые вышел к протестующим жителям Хабаровска. После встречи произошла драка

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев, который долгое время отказывался общаться с протестующими против его назначения, вышел к участникам митинга в центре Хабаровска.

Это произошло поздним вечером воскресенья, когда на площади Ленина осталось уже не так много людей. Встреча Дегтярева транслировалась в прямом эфире его инстаграма. Стримы также проводили местные блогеры.

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Врио отвечал на вопросы граждан около получаса. Среди прочего он предложил создать народный совет для совместного обсуждения и решения проблем края. Также Дегтярев пообещал продолжить общение с гражданами и даже пригласить для этого в край лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова. По окончании встречи собравшиеся аплодировали ему.

После встречи на крыльце администрации произошла драка между одним из протестующих по имени Валентин Квашников и человеком, которого он назвал провокатором. По словам Квашникова, провокатор якобы угрожал его детям из-за то, что он хотел задать вопрос Дегтяреву. Квашникова задержала полиция.

Местные жители считают, что на встрече Дегтярева было много подставных лиц — сотрудников ФСБ, ФСО или Центра «Э», которые задавали вопросы губернатору вместо журналистов и горожан.

С 11 июля в Хабаровске ежедневно проходят митинги в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала, арестованного в Москве по обвинению в организации убийств. Жители требуют открытого суда над Фургалом в Хабаровске. Самые массовые акции проходят по субботам.

После того как Владимир Путин уволил Сергея Фургала в связи с утратой доверия и назначил на его пост Михаила Дегтярева, к лозунгам митингующих добавились требования отставки врио и президента.

Дегтярев под разными предлогами отказывался встречаться с протестующими. Утром 26 июля во время рабочей поездки по региону он пообщался на трассе с участниками автопробега, ехавшими на митинг в Хабаровск.