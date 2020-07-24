«Не буду больше, а то вспотею». Михаил Дегтярев подтянулся на турнике ровно один раз. Зато под аплодисменты!

Исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев наведался в лицей «Звездный» в Хабаровске. Визит получился насыщенным: нового главу региона угостили пирожком и напитком из шиповника.

Кроме того, ему удалось поиграть в настольный теннис с мэром Хабаровска. Правда, Дегтяреву, кажется, не очень понравилось. Он даже немного поругал мэра: «Ну что это такое, ну вы вообще, подачу не можете взять у врио».

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А самое главное, Дегтярев показал, как нужно подтягиваться. Глава региона подтянулся ровно один раз (ему все равно похлопали) и отошел от турника со словами «Не буду больше, а то вспотею». Сотрудники лицея тут же нашли ему оправдание: просто в рубашке, конечно же, подтягиваться неудобно.