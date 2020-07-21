Год назад был в Хабаровске на хоккее, а еще помог вернуть девочку, которую полусумасшедший сторонник Навального увез в США Первая пресс-конференция Михаила Дегтярева в должности и. о. губернатора

Я только приехал и уже слышал, как мне под окнами кричали «Дегтярев, выходи!» Я с удовольствием выйду, но сейчас не время — потому что есть первоочередные задачи. Почему моя кандидатура была выбрана — это вопрос к президенту. Но то, что я , — это уважение федерального центра к избирателям. Я семь часов летел, семь часов читал о ситуации в Хабаровском крае. Многие экономические показатели вызывают уважение, некоторые — тревогу, будем разбираться. В регионе я уже бывал, и не раз. Год назад был с Сергеем Фургалом на хоккее, у меня и селфи есть. А еще я через Интерпол помог найти девочку, которую отец втайне от матери увез в США, — ее удалось вернуть обратно в Хабаровск, даже Андрей Малахов снял об этом передачу. Отец оказался полусумасшедшим сторонником Алексея Навального. Так что кое-что меня все-таки с регионом связывает. Стану ли я хабаровчанином, покажет время. У меня есть хорошие связи в Москве, и все их я буду использовать, чтобы достичь максимальных результатов. Если Фургала оправдают, я конкурировать с ним на выборах не собираюсь — вещи собираю и уезжаю. В Хабаровске самая вежливая полиция в России, но не надо ее провоцировать. Я не считаю, что если я издам указ разогнать митинги, — это приговор моему губернаторству. Но я по уставу не могу издать такой указ.

Пересказал Григорий Левченко Фото в анонсе: пресс-служба администрации Хабаровского края