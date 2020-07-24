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В Хабаровске уже две недели проходят акции протеста. Как реагируют власти — день за днем
11:02, 24 июля 2020
Источник: Meduza
В Хабаровске две недели не прекращаются акции протеста. Они начались на следующий день после того, как губернатор края Сергей Фургал был арестован по обвинению в причастности к убийствам и покушениям на бизнесменов. Власти предупреждают участников акций об опасности заразиться коронавирусом, о возможных провокациях и призывают уважать право жителей на тишину, но жители вновь выходят на улицы. 20 июля Фургал был отправлен в отставку, а на его место назначен депутат от ЛДПР Михаил Дегтярев. После этого к требованиям участников акций добавилось новое — отставка Дегтярева. Встречаться с участниками акций новый глава края пока не планирует. Первые две недели акций массовыми задержаниями не сопровождались. На выходных 25 и 26 июля ожидаются новые выступления. Дегтярев на это время решил покинуть город и облететь край.
Фото в анонсе: Дмитрий Моргулис / ТАСС / Scanpix / LETA
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