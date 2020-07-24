«Квази-оппозиционеры и специальные дебоширы на этом кормятся» Организуют ли митинги в Хабаровске из-за рубежа и кто в них участвует? Отвечает Дмитрий Песков

Михаил Метцель / ТАСС / Scanpix / LETA

«Коммерсант FM»: Вы ранее говорили, что, по мнению Кремля, те, кто выходили на митинги в Хабаровске, — это не провокаторы и не наймиты Запада; люди просто таким образом выражали свое мнение по поводу ситуации с Сергеем Фургалом. Вот у Михаила Дегтярева данные другие. Он заявил, что от правоохранителей получил доказательства, что на этих митингах есть иностранные граждане, которые прилетели из Москвы, чтобы раскачать ситуацию. Докладывалось ли Кремлю, что протесты в Хабаровске могли быть организованы из-за рубежа? Есть ли понимание, что это за иностранцы? Есть тут след НАТО, граждан Чехии или еще кого-нибудь?

Дмитрий Песков: Если вы помните, мы вчера с вами говорили о том, что продолжающиеся акции, конечно, являются такой питательной почвой для разных квази- или псевдо-оппозиционеров, специальных дебоширов и так далее, которые на этом кормятся, которые, конечно же, туда прилетели. Поэтому в целом говорить о том, что это было организовано из-за рубежа, нельзя. Мы об этом и не говорили. Но то, что со временем к этим акциям присоединились вот эти элементы — это однозначно. Здесь нет никаких противоречий.

«Коммерсант FM»: То есть Кремлю тоже докладывали об этом?

Дмитрий Песков: Ну послушайте, здесь не нужно докладывать Кремлю. Правоохранители на месте делают свою работу. При том делают, согласитесь, корректно и правильно.

«Коммерсант FM»: Но просто как бы раскачивание ситуации в российском регионе из-за рубежа — не вопрос Кремля разве?

Дмитрий Песков: Безусловно. Но никто этого и не допустит.

«Коммерсант FM»: А как-то, по мнению Кремля, нужно менять поведение в отношении этих акций, учитывая эти вновь открывшиеся обстоятельства?

Дмитрий Песков: На месте правоохранители делают свою работу.