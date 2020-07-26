Временно исполняющий обязанности главы Хабаровского края Михаил Дегтярев во время рабочей поездки по региону встретился с местными жителями, протестующими против его назначения.

Утром 26 июля администрация края распространила 20-минутное видео, на котором Дегтярев общается на трассе с участниками автопробега в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала, ехавшими на митинг в Хабаровск. Кортеж врио губернатора встретил колонну машин, которые громко ему сигналили, по пути из Ванино в Советскую Гавань. Дегтярев решил развернуть свой автомобиль и выйти к людям, отметили в пресс-службе.

Среди прочего врио ответил на претензии местных жителей о том, что он не хочет общаться с протестующими.

«Я к диалогу готов с людьми. Как вы себе представляете, что я выйду к толпе в несколько тысяч человек?! Вот с вами я могу пообщаться — вас здесь несколько десятков. Вы меня слышите, я вас слышу», — заявил Дегтярев.

Глава края предложил создать народный совет при губернаторе — для обсуждения самых острых тем с активными жителями региона.

9 июля в Хабаровске был задержан губернатор края Сергей Фургал, возглавлявший регион с осени 2018 года. Его обвинили в организации убийств и покушений на предпринимателей в 2004-2005 годах, после чего доставили в Москву и арестовали. С 11 июля в Хабаровске и других городах края продолжаются митинги в поддержку Фургала.

20 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ об отстранении Фургала от должности губернатора «в связи с утратой доверия». Временно исполняющим обязанности главы края был назначен Михаил Дегтярев. Первоначально новый врио обещал выйти к протестующим и поговорить с ними, но затем отказался от своего намерения.

25 июля, в день очередного масштабного митинга в Хабаровске, Дегтярев уехал из города и отправился в рабочую поездку по региону.