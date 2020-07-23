«Не выйду». Новый глава Хабаровского края отказался встречаться с митингующими жителями

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев не намерен встречаться с участниками акций протеста, продолжающихся в регионе уже почти две недели.

«Вообще тут есть, чем заняться на самом деле руководителю, чем выходить и общаться с теми, кто кричат под окнами», — сказал Дегтярев журналистам после посещения краевой больницы.

«Не выйду. Я выхожу к людям постоянно, но я общаюсь с людьми в форматах корректных. С вами, например, с врачами сегодня, с пациентами. А вот так выйти к группе товарищей, по требованию. Это неуважение, ни ко мне, ни к президенту, за которого большинство россиян проголосовали, ни, в первую очередь, к себе. Те, кто так делают, себя не уважают», — цитирует Дегтярева «Интерфакс».

Михаил Дегтярев — депутат Госдумы от партии ЛДПР — был назначен временно исполняющим обязанности главы Хабаровского края 20 июля. Он сменил Сергея Фургала, который 9 июля был арестован по подозрению в организации убийств и покушений на бизнесменов в 2004-2005 годах. После ареста Фургала в Хабаровске начались многочисленные акции в его поддержку. После назначения Дегтярева участники акций стали требовать, чтобы он покинул пост главы региона. 22 июля Дегтярев в инстаграме написал: «Не уйду!».