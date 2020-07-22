«Не уйду!» Новый глава Хабаровского края Михаил Дегтярев ответил митингующим жителям в инстаграме

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не станет прислушиваться к требованиям митингующих жителей края, выступающих в поддержку бывшего главы региона Сергея Фургала.

«Те, кто кричат „Дегтярев, уходи“ — не уйду! Потому что работать надо, понимаете? Куча задач, десять дней край без руководителя, стопка документов, которая на столе у меня лежит высотой метр. Ну уйду я, придет другой. Поэтому давайте временно поработаем, как президент сказал, временно исполняющим обязанности, а 2021 год покажет», — сказал Дегтярев во время стрима в инстаграме, который он провел утром 22 июля, пока шел пешком на работу.

Новый глава региона признал, что у жителей края возник «справедливый гнев» из-за задержания предыдущего губернатора Сергея Фургала. Но при этом Дегтярев заметил, что «отношение народа измеряется не митингами, а другими категориями», например, приветливыми улыбками на улицах. Он пообещал, что будет завоевывать любовь народа «каждодневной работой, открытостью, общением».

Михаил Дегтярев — депутат Госдумы от партии ЛДПР — был назначен временно исполняющим обязанности главы Хабаровского края 20 июля. Он сменил Сергея Фургала, также представлявшего ЛДПР.

Сергея Фургала арестовали 9 июля по подозрению в организации убийств и покушений на бизнесменов в 2004-2005 годах. Позже президент РФ уволил его с поста с формулировкой «в связи с утратой доверия». С 11 июля в Хабаровске продолжаются акции в поддержку Фургала.