Тихановская трижды за одно интервью отметила «мудрость» Путина и Москвы

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в интервью РБК дважды назвала российского президента Владимира Путина «мудрым руководителем» и один раз отметила «мудрость Москвы».

Говоря о том, что белорусы не воспринимают Александра Лукашенко как лидера, Тихановская заметила: «Он [Лукашенко] просто лишился, особенно своими действиями после 9 августа, даже малейшего уважения [белорусов]. И господин Путин как мудрый руководитель все это видит».

Кроме того, по мнению Тихановской, Путин понимает слова Лукашенко о белорусской оппозиции или о Литве и Польше как «фантазии одного человека». «Все-таки Владимир Путин мудрый руководитель», — объяснила она свою уверенность в восприятии российским президентом действительности.

Отвечая на вопрос, не подталкивают ли некоторые ее заявления руководство России «к безоговорочной поддержке Лукашенко», Тихановская сказала: «Мудрая Москва так не думает <…> [Путин] должен понимать, что Лукашенко уже не владеет ситуацией. Что белорусы не вернутся к тому состоянию, в котором они были все эти годы».

Тихановская на выборах президента Белоруссии 9 августа 2020 года заняла, по данным ЦИК республики, второе место с результатом 10%. Она и ее штаб не признали итоги голосования, настаивая, что Тихановская заняла первое место.

Путин напрямую никак не комментировал происходящее в Белоруссии, 14 августа он встречался с Лукашенко в Сочи, где пообещал республике кредит полтора миллиарда долларов в «в этот сложный момент».

Тихановская выпустила заявление, в котором сказала российскому президенту, что любые договоренности на этой встрече «не будут иметь законной силы». «Я очень сожалею, что вы решили вести диалог с узурпатором, а не с белорусским народом», — говорилось в заявлении.

Через два дня после выборов, 11 августа, Тихановская уехала в Литву. Незарегистрированный кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало утверждал, что белорусские власти давили на нее через .

По инициативе Тихановской в Белоруссии создали координационный совет оппозиции, который объявил своей целью обеспечить мирную передачу власти в стране. Лукашенко назвал создание совета попыткой захвата власти.