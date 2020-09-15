«Чем сильнее диктатор Лукашенко пытается сохранить власть, тем больше она ослабевает». Светлана Тихановская написала колонку для The Washington Post
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская написала колонку для американской газеты The Washington Post — в ней она заявляет, что после выборов президента белорусы объединились в «беспрецедентное массовое движение за демократию».
«Чем сильнее диктатор Александр Лукашенко пытается сохранить свою власть, тем больше она ослабевает», — написала Тихановкая. По ее словам, жители Беларуси продолжают выходить на демонстрации, несмотря на давление со стороны силовиков, а также ложь и пропаганду, которую проводят российские журналисты, приехавшие в Беларусь.
«Мы настаиваем на мирном протесте и отказываемся от насилия. Многие спрашивают, хватит ли этого. Я считаю, что ответ — да. Мы как народ прошли точку невозврата. У Лукашенко нет будущего в качестве лидера этой страны, и это лишь вопрос времени, пока он не оставит власть», — пишет Тихановская.
Тихановская призвала правительства других стран «прекратить сотрудничество с режимом» и ввести санкции в отношении тех, кто сфабриковал результаты выборов президента Беларуси и совершил преступления против своего народа. Она также попросила другие страны «сделать все возможное, чтобы помочь белорусам, которые были вынуждены бежать из страны в ходе последних репрессий». Сама Тихановская и многие ее соратники находятся за пределами Беларуси.
«Вопреки утверждениям государственной пропаганды, время на нашей стороне. Этот режим — колосс на глиняных ногах. То, что казалось вечным, исчезнет в мгновение ока. Все, что нам нужно сделать, это держаться вместе. Вопрос не в том, победим ли мы. Мы уже победили. Режим пытается украсть у нас эту победу. Не получится», — пишет Светлана Тихановская.