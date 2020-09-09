Консоль нового поколения Xbox Series X выйдет 10 ноября. Она будет стоить 46 тысяч рублей

Обновление. Официальная стоимость Xbox Series X в России — 45 590 рублей. Xbox Series S — 26 990 рублей. Обе приставки поступят в продажу 10 ноября, предзаказ откроют 22 сентября.

Компания Microsoft объявила цену на консоль следующего поколения Xbox Series X. Устройство будет стоить 499 долларов в США или 499 евро в Европе, то есть от 38 до 45 тысяч рублей по текущему курсу.

Консоль поступит в продажу уже 10 ноября, одновременно с младшей версией — менее мощной, но более дешевой Xbox Series S. Series S стоит 299 долларов в США и 299 евро в Европе (от 23 до 27 тысяч рублей). Предзаказ на оба устройства откроют 22 сентября.

Как сообщает Microsoft, обе консоли можно будет взять в лизинг и каждый месяц выплачивать фиксированную сумму в 25 долларов в течение 24 месяцев. В списке из 12 стран, в которых такое предложение начнет действовать в конце года, России нет.

Кроме того, в подписочный игровой сервис Game Pass включили подписку на сервис EA Play, пользователи которого получают доступ к играм издателя Electronic Arts. При этом подписка на Game Pass не подорожала.

Рекламный ролик с рассказом о Series S Xbox