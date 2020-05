шапито

Microsoft показала игры для нового Xbox. Посмотрите, как на нем выглядят Assassinʼs Creed Valhalla и хоррор от авторов Layers of Fear

Источник: Meduza

Microsoft провела презентацию Xbox Inside, на которой представила игры для консоли нового поколения Xbox Series X. Среди них — Assassinʼs Creed Valhalla и хоррор The Medium от авторов Layers of Fear и Observer. Microsoft также рассказала, что некоторые купленные на Xbox One игры можно будет бесплатно запустить на Xbox Series X по программе Smart Delivery. Это значит, если у вас уже есть Assassinʼs Creed Valhalla на старой приставке, за нее не нужно повторно платить деньги при покупке Xbox Series X. Вот что еще показали на презентации.