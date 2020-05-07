Microsoft показала игры для нового Xbox. Посмотрите, как на нем выглядят Assassinʼs Creed Valhalla и хоррор от авторов Layers of Fear
Microsoft провела презентацию Xbox Inside, на которой представила игры для консоли нового поколения Xbox Series X. Среди них — Assassinʼs Creed Valhalla и хоррор The Medium от авторов Layers of Fear и Observer. Microsoft также рассказала, что некоторые купленные на Xbox One игры можно будет бесплатно запустить на Xbox Series X по программе Smart Delivery. Это значит, если у вас уже есть Assassinʼs Creed Valhalla на старой приставке, за нее не нужно повторно платить деньги при покупке Xbox Series X. Вот что еще показали на презентации.
Bright Memory Infinite
Фантастический шутер студии FYQD-Studio, в котором нужно не только стрелять по врагам, но и разрубать их мечом или притягивать с помощью крюка. А также — паркур!
Dirt 5
Очередная часть гоночной серии Dirt, еще более цветастая, чем прошлые. В пятом выпуске можно будет вместе с друзьями исколесить весь мир.
Scorn
Хоррор студии Ebb Software, вдохновленный работами швейцарского художника Ханса Гигера. Выглядит как идеальная игра по вселенной «Чужого».
Chorus
Симулятор боев в космосе, разработанный студией Deep Silver. В главных ролях — пилот Нара и ее разумный корабль под названием Забытый.
Madden 21
Поклонники американского футбола наверняка обрадуются возможности сыграть в Madden 21 на Xbox Series X.
Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2
В новом трейлере Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 показывают жизнь типичного вампира: бегаешь по крышам, убиваешь смертных, танцуешь и в целом наслаждаешься жизнью (ну или что там у вампиров).
Call of the Sea
В Call of the Sea игрокам предстоит разгадать тайны райского острова: обнаружить следы затерянной цивилизации и найти мужа главной героини.
The Ascent
Еще одна киберпанковая ролевая игра, но не от разработчиков «Ведьмака», а от новой шведской студии Neon Giant. Мир игры переживает последствия кризиса — краха всемогущей корпорации, которая владела буквально всем.
The Medium
Крупнобюджетный хоррор польской студии Bloober Team — о молодом медиуме, которая умеет перемещаться между миром людей и миром духов. Музыку для The Medium пишет композитор Silent Hill Акира Ямаока.
Scarlet Nexus
Главный герой Scarlet Nexus — неопытный воин, обладающий психокинетическими способностями. Вместе со своими товарищами он сражается с монстрами, которых зовут Другие. В трейлере эти чудовища выглядят как склизкие растения с руками и ногами. Бр-р-р!
Second Extinction
Два слова: пушки и динозавры, много динозавров! Которые еще и захватили Землю. Планету, разумеется, следует отбить, а динозавров — изничтожить. Есть режим совместной игры на трех человек.
Yakuza: Like a Dragon
Новая часть японской серии Yakuza. Главный герой, мелкая сошка в рядах якудзы, стремится отомстить человеку, которому больше всех доверял. Бандит хватает в руки биту и отправляется наказывать врагов.
Assassinʼs Creed Valhalla
Викинг Эйвор и его соклановцы приплывают из Норвегии в Англию, чтобы построить там новый дом. Приезжие жгут, убивают и грабят чужие селения. Разработчики обещают, что в Valhalla карта будет меньше, чем в прошлой части — Assassinʼs Creed Odyssey. И это даже хорошо, в предыдущей игре она была просто необъятной.