В новой Assassinʼs Creed Valhalla нужно играть за викинга, устраивать набеги и размахивать двумя топорами сразу. Вышел первый трейлер

Французский издатель Ubisoft выпустил первый трейлер новой части исторической серии Assassinʼs Creed. Игра получила подзаголовок Valhalla («Вальгалла» в русском варианте).

Место действия — Англия, IX век. Главным героем стал предводитель клана викингов по имени Эйвор, приплывший из Норвегии. Вместе со своим кланом он захватывает английские поселения и противостоит королю Уэссекса Альфреду Великому, который надеется единолично править местными королевствами.

Несмотря на то, что Эйвор — мужчина, в Valhalla можно играть и за женщину. Герою можно изменить прическу, татуировки, броню и боевую раскраску.

Ubisoft Россия

Одной из основных задач игры станет строительство и развитие собственного поселения. В «Вальгалле» можно устраивать набеги на соседние деревни, где хранятся ценные ресурсы. Но сражаться нужно не всегда, в новой Assassinʼs Creed есть дипломатия. Сделанный в диалогах сюжетный выбор будет непосредственно влиять на игру: некоторые политические альянсы облегчат жизнь главному герою, другие же ее усложнят. Если что-то пойдет не так, Эйвор сможет взять в руки сразу два оружия — и решить проблемы насилием.

Assassinʼs Creed Valhalla выйдет в конце 2020 года на консолях нового поколения — PlayStation 5 и Xbox Series X. Игра также появится на PC, Google Stadia и консолях текущего поколения, PlayStation 4 и Xbox One. Над «Вальгаллой» работают сразу 15 подразделений Ubisoft. Игру разрабатывают уже два с половиной года.

Тизер анонса игры Ubisoft North America

Максим Иванов