Xbox

На церемонии награждения игр года The Game Awards компания Microsoft впервые показала дизайн нового поколения Xbox. Устройство получило название Xbox Series X. Если предыдущие модели были сравнительно плоскими, то корпус Series X наоборот, на удивление высокий, чем напоминает корпус стационарного компьютера. Консоль можно использовать как в вертикальном, так и в горизонтальном положении.

Трейлер устройства Xbox

Глава Xbox Фил Спенсер пообещал, что центральный процессор новинки будет в четыре раза быстрее Xbox One X, самой мощной консоли на рынке прямо сейчас. По словам Спенсера, Xbox Series X производит меньше шума, чем прошлая модель. Благодаря использованию накопителя NVMe SSD время загрузки в играх будут проходить быстрее по сравнению с предыдущим поколением консоли. Устройство также будет поддерживать игры в разрешении 8K. Геймпад Series X тоже обновили — на контроллере появилась отдельная кнопка для съемки скриншотов и видео с игровым процессом, как у PS4.

Консоль должна выйти в конце 2020 года. Уже можно посмотреть, как Hellblade 2, анонсированная на той же The Game Awards, выглядит на Xbox Series X.

Трейлер Hellblade 2 Xbox

А теперь к главному — мемам. Во-первых, консоли уже придумали шутливое прозвище: Xbox SeX! Во-вторых, как и в случае с наушниками AirPods Pro или внешним видом Cybertruck, непривычный дизайн консоли превратился в повод для шуток и фотожаб.

Это что, холодильник?

А может, горшок?

Да и пепельница из нового Xbox вполне себе!

А вот чем, судя по всему, вдохновлялись дизайнеры устройства.

Вот, так еще лучше!

Фанаты Sony, вечно спорящие с фанатами Xbox, вообще считают, что Series X — это просто подставка под PlayStation 5. Еще увидим!