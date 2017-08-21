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Новый Xbox One X и пять трейлеров: что показала Microsoft на игровой конференции Gamescom

Meduza
12:48, 21 августа 2017

В воскресенье, 20 августа, на игровой конференции Gamescom в Кельне прошла пресс-конференция Microsoft. Корпорация представила на ней новую консоль Xbox One X, а также показала ряд новых игр. «Медуза» выбрала главные события с пресс-конференции Microsoft.

Xbox One X

Самая мощная версия консоли Xbox One с поддержкой игр в разрешении 4K, которая полностью называется Xbox One X Project Scorpio Edition, выйдет 7 ноября 2017 года. На сайте Microsoft уже можно оформить предзаказ. Консоль стоит 499 долларов (в России — 40 тысяч рублей).

Introducing Xbox One X Project Scorpio Edition
Xbox

Microsoft обещает, что более 100 новых и существующих игр будут улучшены для поддержки возможностей Project Scorpio. В их числе — Halo 5 и «Ведьмак 3».

Корпорация также показала новые комплекты Xbox One S: с игрой Middle-Earth: Shadow of War и версию с Minecraft, в которой консоль и контроллер разукрашены в цвета игры.

Xbox One S Minecraft Limited Edition — Gamescom 2017 — 4K Reveal
Xbox

Assassinʼs Creed Origins

Компания Ubisoft показала кинематографичный трейлер игры Assassinʼs Creed Origins, действие которой будет происходить в Египте во время правления Клеопатры. Игра выйдет 27 октября на PC, Xbox One и Playstation 4.

Assassinʼs Creed Origins: Gamescom 2017 Cinematic Trailer
Xbox

Jurassic World Evolution

На пресс-конференции Microsoft анонсировали игру Jurassic World Evolution — экономическую стратегию по «Миру Юрского периода». Игроку нужно будет строить аттракционы, выводить новые виды динозавров и решать возникающие проблемы.

Jurassic World Evolution выйдет летом 2018 года на PC, Xbox One и Playstation 4.

Jurassic World Evolution ™ Announcement Trailer
Xbox

Middle-earth: Shadow of War

Ролевая игра, основанная на произведениях писателя Дж. Р. Р. Толкина, выйдет 10 октября 2017 года. Она будет доступна на PC, Xbox One и Playstation 4; на Android и iOS выйдут сопровождающие игры.

Official Shadow of War Monsters of Mordor Trailer
Xbox

World of Tanks

На пресс-конференции Microsoft объявили, что танковый симулятор World of Tanks от белорусской студии Wargaming.net получит поддержку разрешения 4K к выходу Xbox One X.

World of Tanks: Coming to Xbox One X
Xbox

И еще 14 игр

Microsoft показала нарезку геймплея 14 игр, которые уже вышли или выйдут в ближайший год. Все они созданы независимыми разработчиками и издаются ими самостоятельно благодаря программе ID@Xbox.

ID@Xbox — Gamescom 2017
Xbox

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