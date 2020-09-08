Компания Microsoft представила Series S — младшую версию Xbox нового поколения. Приставку называют самым маленьким Xbox в истории. Series S на 60% меньше, чем ее старшая модель Series X, которую анонсировали летом 2019 года на игровой выставке E3.

Инсайдер WalkingCat в своих соцсетях выложил рекламный ролик с первыми подробностями об устройстве. Его можно посмотреть ниже.

В Series S нет привода, так что игру с диска запустить не получится. Консоль оснащена SSD-накопителем на 512 гигабайт. Series S будет поддерживать игры в разрешении 1440p и частотой до 120 кадров в секунду с возможностью масштабирования изображения до 4K (это называется апскейлом). При этом старшая модель нацелена на работу игр в нативном разрешении 4K при 60 кадрах в секунду. Кроме того, Xbox Series S поддерживает видео и стриминг контента в разрешении 4K.

Самое главное: на младшей модели нового Xbox будет работать технология рейтрейсинг — то есть реалистичное поведение лучей света. Эта технология требует больших технических мощностей. Благодаря рейтрейсингу графика в играх для консолей следующего поколения вроде Xbox Series X и S, а также PS5, будет выглядеть еще более правдоподобно.

Стоимость Xbox Series S составит 299 долларов в США и 299 евро в Европе (это примерно от 23 до 27 тысяч рублей по текущему курсу).

Как сообщает издание Windows Central, Series S поступит в продажу уже 10 ноября одновременно с Series X. Предполагается, что Series X будет стоить около 499 долларов или евро (от 38 до 45 тысяч рублей по текущему курсу). Однако официально Microsoft пока не объявила дату выхода обеих консолей и стоимость Series X.

Бонус!

На что похож Xbox Series S? 🤔🤔🤔

Максим Иванов