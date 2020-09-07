«Все понимают Ваше состояние». Леонид Рошаль ответил на критику со стороны Юлии Навальной

Президент Леонид Рошаль ответил в твиттере Юлии Навальной, которая публично раскритиковала его инициативу о создании российско-немецкой экспертной группы для того, чтобы определить, был ли отравлен Алексей Навальный.

Леонид Рошаль 5 сентября заявил, что российские врачи обратились к немецким коллегам с предложением создать экспертную группу, чтобы установить, был ли Алексей Навальный отравлен. Рошаль напомнил, что российские врачи не нашли следов яда, в то время как в Германии заявили, что Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок».

Юлия Навальная 6 сентября опубликовала в инстаграме пост, в котором заявила, что нет никаких сомнений в том, что Навальный был отравлен. Жена Алексея Навального также отметила, что публичная деятельность Рошаля последних лет не дает поводов доверять ему.

Алексею Навальному стало плохо на борту самолета Томск-Москва 20 августа. Самолет совершил экстренную посадку в Омске, Навального доставили в местную больницу. Омские врачи заявили, что проверили версию отравления, и она не нашла подтверждения. Через два дня Навального эвакуировали из Омска в Берлин в клинику «Шарите». 2 сентября власти Германии со ссылкой на врачей «Шарите» объявили, что Навальный был отравлен. 7 сентября стало известно, что политик выведен из комы.