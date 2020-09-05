Российские врачи предложили немецким коллегам создать экспертную группу по Навальному

Российские врачи предложили коллегам из Германии сформировать экспертную группу для того, чтобы установить основную причину состояния политика Алексея Навального, сообщил президент Леонид Рошаль.

«Исследования, которые провели у нас, не показали отравления, а у немецкой военной комиссии они нашли что-то, давайте спокойно вместе соберемся, представители и специалисты, России и Германии, токсикологи, и обсудим, есть или нет», — цитирует Рошаля «Интерфакс».

Если окажется, что Навальный был отравлен, подчеркнул Рошаль, «необходимо в России возбудить уголовное дело».

Глава Национальной медицинской палаты РФ также отдельно отметил, что «наши сработали не только в Омске, но и с помощью консультантов очень хорошо, вывели из тяжелого состояния».

Политику Алексею Навальному стало плохо на борту самолета, летевшего 20 августа из Томска в Москву. Самолет экстренно приземлился в Омске, и Навального доставили в одну из местных больниц. Омские врачи заявляли, что не находят у Навального признаков отравления. Из Омска политика эвакуировали в немецкую клинику «Шарите». 2 сентября власти Германии объявили со ссылкой на врачей «Шарите», что Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок». Российские правоохранительные органы несколько раз заявляли, что не видят причин для возбуждения уголовного дела в связи с отравлением Навального.