Юлия Навальная ответила доктору Леониду Рошалю, который предложил российским и немецким медикам создать совместную экспертную группу для того, чтобы установить основную причину Алексея Навального.

«Дорогой доктор, возможно, вы не читаете новости, но генезис комы моего супруга известен — это отравление ФОС, и в Омске об этом прекрасно знали», — написала Навальная в своем инстаграме.

Также она указала на «колоссальную разницу» между российской и немецкой медициной. «Когда больной попадает в российскую больницу, вдруг оказывается, что местная администрация считает его своей собственностью. Они думают, что могут разглашать диагнозы в СМИ, публиковать данные анализов, смачно причмокивая и разбавляя их своим придумками. И одновременно с этим обманывать родственников, не пускать их к больному и выдумывать правила по собственному усмотрению, буквально превращая больницу в аналог российской тюрьмы. В связи с этим, доктор Рошаль, я хочу сказать: мой муж — не ваша собственность. Вы не имели, не имеете и не будете иметь никакого отношения к его лечению», — пишет супруга политика.

В конце она отметила, что публичная деятельность Рошаля последних лет не дает поводов доверять ему. «Вы выступаете не как врач, а как голос государства, и хотите не помочь больному, на которого вам плевать, а выведать информацию и выслужиться. Не берите грех на душу, особенно в столь почтенном возрасте», — заключила Навальная.