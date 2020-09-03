Россия возобновила полеты в Египет, ОАЭ и на Мальдивы

Россия возобновляет на взаимной основе международное авиасообщение с Египтом, Объединенными Арабскими Эмиратами и Мальдивами. Соответствующее распоряжение подписал 3 сентября премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В соответствии с документом авиакомпаниям разрешено совершать три рейса в неделю в Каир и по два рейса в неделю в Дубай и аэропорт Велана на Мальдивах. Также увеличено с двух до четырех в неделю число рейсов в Швейцарию.

Кроме того, правительство разрешило многократное пересечение границы для тех россиян, чьи родственники проживают за рубежом и нуждаются в уходе. Это же решение распространяется на опекунов и попечителей, а также иностранцев, чьи родственники проживают в России.

Россия приостановила международное авиасообщение 27 марта из-за эпидемии коронавирусной инфекции. С 1 августа правительство России разрешило возобновить полеты в Великобританию, Танзанию и Турцию, с 15 августа — в Швейцарию.

В августе власти Черногории, Киргизии и Молдавии разрешили россиянам въезд на свою территорию. Польша исключила Россию из списка стран, с которыми запрещено авиасообщение, с 1 сентября, а Греция — с 7 сентября.