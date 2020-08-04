Черногория разрешила россиянам въезд в страну

Национальный координационный совет при правительстве Черногории включил Россию и Азербайджан в «зеленый список» стран, граждане которых могут въезжать в Черногорию без дополнительных условий, введенных из-за коронавируса.

В решении координационного совета сказано, что при принятии решения учитывали эпидемиологическую ситуацию в странах, в том числе , а также интересы туристической индустрии Черногории.

В «зеленый список» также входят большинство стран Евросоюза и еще около 40 государств.

С 1 августа Россия разрешила авиаперелеты в Великобританию, Турцию и Танзанию. С 15 августа Россия возобновит авиасообщение со Швейцарией. В правительстве РФ работают над расширением списка стран, с которыми будет восстановлено авиасообщение. Ранее правительство указывало, что сообщение будет восстановлено на условиях взаимности.

1 августа государственное агентство ТАСС высказало версию, что Россия может полностью открыть международное авиасообщение с 11 августа. До этого источники СМИ сообщали, что список стран, с которыми восстановят авиасообщение, могут расширить за счет Мальдив, ОАЭ, Южной Кореи и Венгрии.

В середине июля Совет ЕС исключил Черногорию из списка стран, резидентам которых можно въезжать в страны Евросоюза в условиях пандемии коронавируса.

Черногория в 2019 году заняла 15-е место среди стран, наиболее популярных у российских туристов. За год ее посетили 369 тысяч человек, что на 24% больше, чем годом ранее.