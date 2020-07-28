Россия рассматривает возможность возобновления полетов на Мальдивы, в ОАЭ, Южную Корею и Венгрию

Список стран, с которыми Россия возобновит авиасообщение, может быть расширен за счет Мальдив, Объединенных Арабских Эмиратов, Южной Кореи и Венгрии.

О планах возобновить полеты в Южную Корею сообщили источники «Интерфакса», ТАСС и РБК. Также, по данным источников РБК и ТАСС, рассматривается возможность полетов на Мальдивы. Кроме того, собеседники РБК заявили, что рейсы из России готовы принимать ОАЭ.

Источник «Интерфакса», в свою очередь, рассказал, что переговоры о возобновлении авиасообщения идут с Венгрией. «Официального однозначного положительного либо отрицательного ответа от этих стран [Венгрии и Южной Кореи] о готовности принять россиян не получено», — подчеркнул собеседник «Интерфакса», добавив, что обсуждается возобновление полетов в августе-сентябре.

Источники ТАСС и РБК не уточнили, когда планируется начать вторую фазу снятия ограничений на авиасобщение.

24 июля власти России объявили о первом этапе возобновления авиасообщения с зарубежными странами. С 1 августа будут разрешены полеты в три страны — Великобританию, Танзанию и Турцию. В правительстве заявили, что работают над расширением списка стран.

В середине июля Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщала о восьми странах, готовых «хоть завтра» принимать россиян. В этом списке были Мальдивы и ОАЭ, но не было Южной Кореи и Венгрии.

Россия приостановила международное авиасообщение, кроме вывозных рейсов, в конце марта из-за пандемии коронавируса.