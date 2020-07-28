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Правила въезда в Турцию, Танзанию и Великобританию. Памятка туристу во время пандемии

Источник: Meduza
Россия <a href="https://meduza.io/news/2020/07/24/rossiya-vozobnovit-mezhdunarodnoe-aviasoobschenie-s-1-avgusta-samolety-budut-letat-iz-moskvy-sankt-peterburga-i-rostova-na-donu" target="_blank">возобновит</a> международное авиасообщение с 1 августа. На первом этапе полеты будут выполнять только в три страны: Великобританию, Танзанию и Турцию. Ассоциация туроператоров России (АТОР) <a href="https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/52193.html" target="_blank">составила</a> памятку о том, что нужно знать и сделать российскому туристу перед поездкой в эти страны. Вот основные пункты памятки.
Россия возобновит международное авиасообщение с 1 августа. На первом этапе полеты будут выполнять только в три страны: Великобританию, Танзанию и Турцию. Ассоциация туроператоров России (АТОР) составила памятку о том, что нужно знать и сделать российскому туристу перед поездкой в эти страны. Вот основные пункты памятки.