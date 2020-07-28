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Правила въезда в Турцию, Танзанию и Великобританию. Памятка туристу во время пандемии
10:10, 28 июля 2020
Источник: Meduza
Россия
возобновит
международное авиасообщение с 1 августа. На первом этапе полеты будут выполнять только в три страны: Великобританию, Танзанию и Турцию. Ассоциация туроператоров России (АТОР)
составила
памятку о том, что нужно знать и сделать российскому туристу перед поездкой в эти страны. Вот основные пункты памятки.
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