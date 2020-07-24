Россия возобновит международное авиасообщение с 1 августа. Самолеты будут летать в Великобританию, Танзанию и Турцию

Россия возобновит международное сообщение с 1 августа, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Первоначально полеты будут осуществляться из аэропортов трех городов — Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

Вице-премьер Татьяна Голикова уточнила, что на первом этапе полеты будут осуществляться в Великобританию, Танзанию и Турцию. Сейчас оперштаб работает над расширением списка стран, уточнила она.

Россия приостановила международное авиасообщение в конце марта из-за пандемии коронавируса.

Переговоры о возобновлении авиасообщения с отдельными странами велись с 15 июля. Белоруссия и Турция после этого заявляли, что достигли соответствующих договоренностей с РФ.