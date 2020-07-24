Россия возобновляет международное авиасообщение. Уже с 1 августа можно будет летать в Танзанию! (А еще в Великобританию и Турцию)

Валерий Шарифулин / ТАСС / Scanpix / LETA

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил о возобновлении международного авиасообщения с 1 августа. На первом этапе рейсы будут выполнять только из трех городов — Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

Пока договоренности об авиасообщении достигнуты только с тремя странами — Великобританией, Турцией и Танзанией. При этом с Танзанией ранее у России не было прямого авиасообщения — неясно, появится ли оно теперь. В случае Турции с 1 августа возобновятся регулярные рейсы в Анкару и Стамбул, а с 10 августа можно будет летать на курорты — в Анталию, Бодрум и Даламан. В случае с Великобританией на первом этапе начнутся рейсы в Лондон — при этом в правительстве РФ напомнили, что эта страна требует от прибывающих в обязательном порядке отправляться на 14-дневную изоляцию (в Турции и Танзании таких требований нет). Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что список стран в ближайшее время будет расширяться. Глава Минтранса Евгений Дитрих пояснил, что сейчас Россия ведет переговоры с 30 странами.

Иностранцам для въезда в Россию необходимо будет иметь отрицательный тест на коронавирус, сделанный не ранее чем за 48 часов до прилета. Граждане России, возвращающиеся в страну, смогут прилететь без теста и сделать его уже на месте — в течение трех суток после пересечения границы. В противном случае они должны будут провести 14 дней на карантине. Для иностранных работников, прибывающих в Россию, правило карантина обязательно даже при наличии теста.

Власти ранее подчеркивали, что РФ будет возобновлять авиасообщение только на основе взаимности — если иностранные государства будут готовы без ограничений пускать россиян. Это делает маловероятным скорое восстановление полетов в Евросоюз: согласно рекомендациям Еврокомиссии, свободный въезд в ЕС предлагается разрешать только из тех стран, в которых суммарное количество заболевших за последние 14 дней не превышает 20 человек на 100 тысяч населения. С учетом численности населения России это означает около двух тысяч случаев в день — то есть примерно в три раза меньше, чем регистрируется сейчас.

Россия закрыла международное авиасообщение в конце марта. Примерно тогда же было закрыто движение через границу на наземных пунктах пропуска — таким образом, граждане России фактически потеряли возможность покидать страну. С мая один раз выехать из РФ разрешили обладателям иностранных видов на жительство, в июне однократно выезжать разрешили работникам иностранных компаний, студентам, родственникам людей, живущих за границей и нуждающихся в уходе. Помимо этого, тогда же был разрешен выезд на лечение.

Григорий Левченко