Туроператоры сообщили о готовности восьми стран принимать россиян «хоть завтра»

Принимать российских туристов готовы восемь стран, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР).

По словам исполнительного директора АТОР Майи Ломидзе, речь о Турции, Мальдивах, Кубе, Доминикане, Египте, Хорватии, ОАЭ и Мексике.

Большинство из них требуют справки об отсутствии COVID-19 и будут замерять температуру при пересечении границы.

«Где-то есть требование скачать приложение, которое позволяет понимать, где турист находится. Часть стран требует заполнения специальных анкет на границе. Это все было бы возможно, если бы мы могли туда долететь», — сказала Ломидзе.

Россия закрыла международное авиасообщение в конце марта 2020 года из-за эпидемии коронавирусной инфекции. В правительстве заявляли, что с 15 июля Россия начнет переговоры с другими странами о возобновлении перелетов. Точной даты, когда авиасообщение откроют, нет.

По данным сервиса «Яндекс.Путешествия», стоимость перелета Москва — Куба и обратно в августе начинается от 74 тысяч рублей. Билеты туда-обратно в Доминикану стоят в августе от 63 тысяч рублей, в Мексику — от 73 тысяч.