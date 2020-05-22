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Росавиация представила правила работы авиакомпаний и аэропортов после снятия ограничений. Пассажиров не станут рассаживать друг от друга
Источник: Росавиация
Росавиация опубликовала методические указания (.pdf) по работе аэропортов и авиакомпаний при поэтапном снятии ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19. Все ограничения снимут в три этапа.
Первый этап
- У пассажиров и экипажей самолетов измеряют температуру тела тепловизорами (если она выше 37 градусов, в аэропорт не пустят).
- Персонал аэропортов, пассажиры и экипажи соблюдают дистанцию.
- Кафе, рестораны и магазины в аэропортах работают только навынос.
- Проводится усиленный контроль за самолетами и людьми, которые прибыли из зарубежных стран.
- Пассажиры садятся в самолет, соблюдая дистанцию.
- Во время полета нужно использовать маски и перчатки. Пилоты управляют самолетами без них, но дезинфицируют руки. На длительных рейсах бортпроводники и пассажиры меняют перчатки и маски каждые три часа.
- Пассажиры кладут верхнюю одежду на полку для ручной клади. Ее можно взять только по уважительной причине и предварительно спросив бортпроводника.
- Передвижения по салону самолета ограничены. Режим «пристегните ремни» действует во время всего полета. Можно сходить в туалет.
- Бортпроводники контролируют очередь в туалет, пассажиры должны соблюдать дистанцию.
- Питание на борту предоставляется либо в герметичной упаковке, либо должно разогреваться на борту.
- Пассажиры могут пронести на борт еду, напитки, детское питание только в герметичной, запечатанной упаковке.
Второй этап
- Сохраняются ограничения, действовавшие на первом этапе, кроме требования держать ремни пристегнутыми на протяжении всего полета.
Третий этап
- Кафе, рестораны и магазины в аэропортах работают как обычно.
- Отменяется бесконтактная термометрия пассажиров при входе в аэропорт и при посадке на борт (но не членов экипажей).
- Отменяется усиленный контроль за самолетами и людьми, прибывшими из других стран.
- Пассажиры садятся на борт по обычной схеме без ограничений.
- Режим «пристегните ремни» действует как обычно.
- Нет ограничений на посещение туалета.
- Питание на борту организовано по обычной схеме.
- Пассажиры носят маски и печатки во время всего полета, только если на борту есть пассажир с повышенной температурой и симптомами инфекционного заболевания.
В представленных методических указаниях нет требования рассаживать пассажиров в самолетах так, чтобы между ними была дистанция. Ранее в мае Роспотребнадзор рекомендовал продавать не больше половины мест на рейсы, против чего выступили авиакомпании, которые посчитали, что это приведет к росту цен на билеты. В Росавиации сообщили, что представленные правила работы аэропортов и авиакомпаний согласованы с Роспотребнадзором.