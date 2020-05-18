Роспотребнадзор рекомендовал авиакомпаниям продавать не больше половины мест на рейсы
Роспотребнадзор опубликовал новые рекомендации по организации работы авиатранспорта при постепенном возобновлении воздушного сообщения между регионами России.
Ведомство предложило авиакомпаниям «руководствоваться принципом социального дистанцирования». В частности, это значит, что на рейсы можно продавать не более 50% билетов от общего количества посадочных мест. Кроме того, рассадка пассажиров должна осуществляться таким образом, чтобы они не находились в непосредственной близости друг к другу, «в том числе относительно одного ряда впереди и одного ряда позади посадочного места».
Пассажиры и персонал должны быть обеспечены масками, перчатками и антисептиками. Также перед полетом им придется измерить температуру.
Ранее Росавиация также предлагала запретить перемещение по салону самолета во время полета, за исключением посещения туалета.
Из-за пандемии коронавируса в России с конца марта приостановлено регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Внутреннее авиасообщение официально не ограничивалось, но из-за низкого спроса компании сами его сократили. В апреле пассажиропоток российских авиакомпаний упал на 91,8% по сравнению с тем же месяцем годом ранее.