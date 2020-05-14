Росавиация обяжет пассажиров летать в масках и запретит им ходить по салону

Росавиация составила указания о поэтапном выводе из карантина пассажирских авиаперевозок. Об этом со ссылкой на проект документа, подготовленного ведомством, сообщает РИА Новости.

Так, на первом этапе попасть на борт смогут только пассажиры в защитных масках и перчатках, их нельзя будет снять в течение всего полета. Верхнюю одежду нужно будет упаковать, убрать на полку для ручной клади и не доставать до выхода из лайнера.

Также Росавиация предлагает запретить на время перелета перемещения по салону (исключение — посещение туалета). Бортпроводника можно будет вызвать только в случае угрозы безопасности полета или жизни и здоровью людей.

Рассаживать людей в самолетах будут таким образом, чтобы между ними оставалось свободное кресло (в шахматном порядке, если в ряду два места, если три, то незанятым будет среднее).

Минтранс в мае обещал сделать маски и перчатки обязательными для пассажирских перевозок, не уточнив, кого коснутся новые правила — пассажиров или персонал транспортных компаний, вокзалов и аэропортов.

В апреле 2020 года на фоне эпидемии COVID-19 в России пассажиропоток российских авиакомпаний упал на 91,8% по сравнению с тем же месяцем годом ранее. Хотя ограничений или запретов на внутренние рейсы на официальном уровне не вводилось, авиакомпании сами начали отменять их из-за низкого спроса.