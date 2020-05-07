Минтранс пообещал сделать маски и перчатки обязательными для пассажирских перевозок

Министерство транспорта и Роспотребнадзор до конца мая подготовят правила медицинской безопасности для пассажирских перевозок. Об этом со ссылкой на министра транспорта Евгения Дитриха сообщает «Интерфакс».

«Маски, перчатки, контроль на входе в терминал — безусловно, необходимый уровень должен быть обеспечен, балансирующий безопасность пассажира и экономику перевозки», — сказал Дитрих на совещании у президента РФ Владимира Путина.

Министр не уточнил, кого коснутся новые правила — пассажиров или персонал транспортных компаний и объектов инфраструктуры.

Дитрих добавил, что самолеты и поезда регулярно дезинфицируют; для пассажиров и экипажей воздушных судов созданы запасы одноразовых масок и дезинфицирующих средств; работники транспортной сферы регулярно проходят медицинские осмотры и делают тесты на коронавирус.

В мае маски для пассажиров сделали обязательными некоторые авиакомпании, в том числе Air France, Lufthansa, KLM, American Airlines. Требование действует до конца лета 2020 года.