Росавиация: пассажиропоток в России в апреле упал в 12 раз

Пассажиропоток в апреле 2020 года на фоне ограничительных мер из-за COVID-19 упал на 91,8% по сравнению с тем же месяцем 2019 года. Такие данные приводит Росавиация.

Всего авиакомпании перевезли 771,2 тысячи человек. Крупнейшей по пассажиропотоку оказалась S7 — компания перевезла 213,9 тысячи пассажиров, падение ее результатов оказалось наименьшим среди крупнейших компаний (-78,9%).

«Аэрофлот» перевез 147,7 тысячи пассажиров (-95,2%), «ЮТэир» — 65,7 тысячи (-89,4%), «Россия» — 62 тысячи пассажиров (-92,2%).

Россия с конца марта полностью запретила авиарейсы в другие страны — исключение делается лишь для нескольких рейсов в день для вывоза граждан РФ из-за границы.

Ограничений на внутренние перевозки на официальном уровне не вводилось, но авиакомпании сами начали отменять рейсы из-за крайне низкого спроса.