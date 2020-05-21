Авиакомпании предупредили о росте цен на билеты из-за антивирусных рекомендаций Роспотребнадзора
Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) предложила отменить рекомендации Роспотребнадзора о рассадке пассажиров в самолетах. Об этом говорится в письме ассоциации в Минтранс, сообщает «Коммерсант».
В АЭВТ считают, что рекомендация продавать не больше половины мест на рейсы избыточна, а существующие меры борьбы с распространением COVID-19 «достаточны для минимизации риска передачи инфекции в полете». В письме сказано, что в аэропортах у пассажиров измеряют температуру, а в самолетах воздух обновляют каждые три минуты.
В ассоциации рассказали, что в апреле из-за падения спроса рейсы были заполнены на 37%, и предупредили, что ограничение посадочных мест в салоне «приведет к резкому росту цен на авиабилеты и к дополнительному сокращению рейсов».
В Минтрансе и Росавиации официально это не комментировали. Ранее министр транспорта Евгений Дитрих говорил, что дистанцирование в самолетах приведет к скачку цен до 70 тысяч рублей за один билет. По словам источника «Коммерсанта» в правительстве, транспортный блок выступает против загрузки воздушных судов наполовину, но решающее слово во время эпидемии остается за Роспотребнадзором.