Россия предложила 15 июля начать переговоры о международных перелетах

Россия 15 июля начнет переговоры об авиасообщении с другими странами. Об этом со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову сообщает «Интерфакс».

«Теперь то, что касается даты возможного возобновления авиационного сообщения. Мы предлагаем в качестве этой даты 15 июля 2020 года и предполагаем, что на основе переговорной позиции авиационных властей Минтранс, Росавиация будут информировать правительство Российской Федерации о том, как идут переговоры», — сказала Голикова (цитата по «Интерфаксу» без правок).

Возобновление будет происходить в зависимости от эпидемиологической ситуации — полеты будут разрешены в страны, где уровень заболеваемости не превышает 40 случаев на 100 тысяч человек за последние две недели.

Иностранцам, прибывающим в страну, необходимо будет предоставить отрицательный анализ на коронавирус, сделанный не позднее чем за трое суток до прилета. У граждан РФ также будет возможность сдать анализ уже по прибытии. В случае отрицательных анализов 14-дневный карантин проходить будет не нужно.

Международное авиасообщение и въезд иностранцев в Россию были закрыты с конца марта. Россияне могли вернуться из-за границы, но после этого им необходимо было пройти 14-дневный карантин.