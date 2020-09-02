Греция разрешила с 7 сентября въезд россиян. Пускать будут по 500 человек в неделю

Греции приняли постановление, согласно которому каждую неделю в страну могут въезжать до 500 граждан России, если у них нет COVID-19. Текст документа, действующего с 7 , опубликовал греческий сайт Forin.gr.

Въезд в Грецию возможен только воздушным путем через аэропорты Афин, Салоник и Ираклиона на острове Крит.

Россиян пустят в Грецию, если у них есть отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный за 72 часа до прилета в государственной или сертифицированной частной лаборатории. Также необходим ваучер с подтверждением номера в отеле или другой документ, подтверждающий временное проживание в Греции. Кроме того, россияне должны заполнить электронную форму на сайте travel.gov.gr и указать свои контактные данные за день до приезда.

После въезда в страну граждан РФ выборочно могут обязать сделать тест на коронавирус. До того, как будут готовы результаты исследования, они должны оставаться в месте своего проживания. За нарушение грозит штраф в размере пяти тысяч евро.

Регулярное авиасообщение между Россией и Грецией, прерванное в марте, пока не восстановлено.

Россия приостановила международное авиасообщение 27 марта из-за эпидемии коронавирусной инфекции. С 1 августа правительство России разрешило возобновить полеты в Великобританию, Танзанию и Турцию, с 15 августа — в Швейцарию. Пока что список стран, в которые можно улететь из России, не расширяли.

В правительстве России говорили, что возобновление полетов в другие страны возможно только при тщательной оценке эпидемиологической ситуации и строго на условиях взаимности.

Власти Черногории, Киргизии и Молдавии в августе разрешили россиянам въезжать в свои страны. Власти Польши 1 сентября исключили Россию из списка стран, с которыми запрещено авиасообщение.