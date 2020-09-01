Польша исключила Россию из списка стран, с которыми запрещено авиасообщение

Кабинет министров Польши обновил список стран, гражданские авиарейсы из которых запрещены. Из списка, сообщает сайт польского Radio Zet, исключены Российская Федерация, Китай, Франция и Хорватия. В список добавлены Албания, Испания, Мальта и Румыния.

Новый список, в который входят 44 страны, будет действовать со 2 по 15 сентября.

Запрет не распространяется на рейсы, которые выполняются с согласия премьер-министра Польши, а также на полеты, связанные с обеспечением оборонных нужд.

Россия закрыла международное сообщение, в том числе с Польшей, в конце марта. С 1 августа правительство РФ разрешило возобновить полеты в Великобританию, Танзанию и Турцию. Неоднократно появлялись сообщения, что список стран, в которые можно улететь из России, будет расширен. Однако российское правительство пока не приняло такое решение, заявляя лишь, что возобновление полетов в другие страны возможно только при тщательной оценке эпидемиологической ситуации и строго на условиях взаимности.

Польша также в конце марта прервала международное авиасообщение. Полеты в ряд стран, в первую очередь, входящих в Евросоюз, были вновь разрешены с 17 июня. Список стран, авиасообщение с которыми остается под запретом, правительство Польши регулярно обновляет.