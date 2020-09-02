К отравлению политика Алексея Навального веществом из группы «Новичок» причастны российские власти, считает глава региональной сети штабов Навального Леонид Волков.

«„Новичок“ — это Путин. Это не то, что „не продается в аптеке“. Это субстанция, запрещенная к производству и владению во всем мире. После — во всех мыслимых и немыслимых запретных списках. Использование „Новичка“ — это террористический акт. Это круче, чем расписаться кровью на месте преступления, круче „визитки Яроша“», — написал Волков в фейсбуке.

По его мнению, Навального планировали убить, однако сочетание ряда факторов — «огромного давления извне и снаружи, правильного решения пилотов самолета S7, провала исполнителей и еще каких-то факторов, о которых мы только догадываемся или пока не знаем, привело к тому, что Алексей Навальный выжил», — написал Волков, добавив, что политика удалось эвакуировать в Германию, «когда отравляющее вещество еще можно установить».

Правительство Германии 2 сентября заявило, что Навальный был отравлен в России веществом из группы «Новичок». Такой вывод был сделан на основании анализов, проведенных в специальной лаборатории Бундесвера.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что правительство России должно ответить на «серьезные вопросы» в связи с отравлением Навального. Покушением на оппозиционера возмутились также США, Великобритания и Франция.