МИД Украины: все наши контакты с Беларусью поставлены на паузу

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о заморозке всех контактов с Беларусью.

«У нас сейчас, по сути, все процессы, все контакты с белорусской стороной поставлены на паузу. Я могу официально об этом заявить. Мы следим за развитием ситуации. Когда мы убедимся, что эти контакты не будут нести для нас ни репутационных, ни политических, ни моральных потерь, мы их возобновим», — сказал Кулеба в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1».

«Для нас сейчас ключевое, чтобы влияние России на события в Беларуси не росло и не переходило в силовой сценарий», — добавил Кулеба.

После выборов президента Беларуси 9 августа Александр Лукашенко отправил задержанных в стране бойцов ЧВК «Вагнер» России, отказав в выдаче Украине. Также Лукашенко заявил, что в протестах против него участвовали граждане Украины, а украинское руководство провести новые выборы в Беларуси.

17 августа МИД Украины объявил, что отзывает своего посла в Минске для консультаций из-за недружественных действий белорусской стороны. Это произошло впервые в истории дипломатических взаимоотношений двух стран.

27 августа президент России Владимир Путин заявил, что по просьбе Лукашенко сформировал резерв из сотрудников правоохранительных органов, которых могут отправить в Беларусь, если «экстремистские элементы перейдут к разбою».

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