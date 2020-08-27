Путин по просьбе Лукашенко сформировал резерв из сотрудников правоохранительных органов. Их могут отправить в Белоруссию

Президент России Владимир Путин заявил, что в России сформирован резерв из сотрудников правоохранительных органов, который в случае необходимости может быть отправлен в Белоруссию. Об этом Путин заявил в интервью телеканалу «Россия».

По словам президента, это было сделано по просьбе Александра Лукашенко.

Путин отметил, что пока необходимости в отправке российских силовиков в Белоруссию нет. «Российские силы не будут использоваться до тех пор, пока экстремистские элементы в Белоруссии не перейдут границ, не начнут разбой», — добавил президент.

По словам Путина, в случае с политическим кризисом в Белоруссии Россия ведет себя более сдержанно и нейтрально, чем европейские страны и США.

Александр Лукашенко еще 15 августа заявлял, что Владимир Путин пообещал оказать «всестороннюю помощь по обеспечению безопасности» в Белоруссии в рамках обязательств России как члена Союзного государства и ОДКБ.