Украина впервые отзовет посла из Минска для консультаций

Министерство иностранных дел Украины отзовет посла из Минска в Киев. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

«Мы впервые в истории прибегаем к такому шагу в отношениях с Беларусью, и делаем это исключительно из-за недопустимых действий Минска», — отметил Кулеба.

Он связал решение отозвать посла с выдачей задержанных «вагнеровцев» в Россию и обвинения Лукашенко в недружественных шагах против Беларуси, направленные в адрес Украины.

Кулеба также упомянул, что возможное привлечение России к урегулированию ситуации в Беларуси создает «новые угрозы как для личной безопасности граждан, так и региональной безопасности в целом».

14 августа 32 бойца ЧВК «Вагнер» с российскими паспортами, задержанные в Беларуси в июле по подозрению в организации массовых беспорядков, вернулись в Россию.

14 августа Александр Лукашенко обвинил граждан Украины в участии в протестах в Беларуси. 16 августа он заявил, что «наша родная Украина, ее руководство, нам провести новые выборы».

16 августа Украина отвергла обвинения Лукашенко и назвала решение выдать «вагнеровцев» России безответственным. Киев заявил о наличии «всех правовых и моральных оснований» передать их Украине.