Евросоюз осудил «предположительное покушение» на Алексея Навального

Россия должна провести независимое и прозрачное расследование предполагаемого отравления политика Алексея Навального, заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Европейский Союз решительно осуждает предположительное покушение на жизнь г-на Навального. Крайне важно, чтобы российские власти незамедлительно начали независимое и транспарентное расследование отравления г-на Навального», — говорится в заявлении Борреля (цитата дается по официальному переводу на русский — прим. «Медуза»).

Глава дипломатии ЕС добавил, что российский народ и международное сообщество хотят знать факты об отравлении Навального. «Виновные должны быть привлечены к ответственности», — добавил он.

Ранее расследовать отравление Навального Россию призвала канцлер Германии Ангела Меркель.

Накануне берлинская клиника «Шарите», куда Алексея Навального перевезли из Омска, сообщила, что результаты клинических исследований указывают на отравление политика .

Омские врачи ответили, что не нашли в организме Навального следов яда, обнаруженного врачами в Германии.